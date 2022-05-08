Лидер Ирана назвал сопротивление Сирии основой победы страны

Ссылаясь на недавние достижения Сирии на политической и военной аренах Лидер сказал: «Эта Сирия сильно отличается от прошлой и больше пользуется авторитетом на мировом уровне».

Аятолла Хаменеи сказал, что сегодня президент и сирийский народ имеют хороший имидж перед народами региона. «Некоторые лидеры арабских стран имеют отношения с Израилем, но их народы во всемирный День Ал-Кудс показали свой протест на улицах и это реальность сегодняшнего региона», - заявил он.

Лидер при этом перечислил факторы, повлиявшие на победу Сирии в этой войне. «Во-первых, это ваше настроение (в адрес Башара Асада, - ред.) и дай бог с таким настроением вы сможете восстановить страну, так как перед вами много работ в этом отношении», - отметил он.

Лидер также указал на роль Касема Сулеймани в этой войне. «Тот покойный человек особенно относился к Сирии и буквально пожертвовал собой. Его подход в Сирии ничем не отличался от подхода во время ирано-иракской войны. Он и остальные погибшие в этой войне, в том числе Хамедани, смотрели на вопрос о Сирии как на священный долг.», - сказал он.

По его словам, сложившаяся связь между Ираном и Сирией жизненно необходима и нельзя допустить ее оторвать.

Лидер также в адрес некоторых стран сказал, что надо пользоваться прошлым опытом, чтобы создать будущее.

«Президент Ирана также особенно смотрит на вопрос о Сирии и это может служить почвой для расширения отношений между двумя странами, - заключил он.

На этой встрече, где и присутствовал Эбрахим Раиси, Башар Асад высоко оценил усилия Ирана и поблагодарил Раиси.

«Сопротивление и подход Ирана за последние 40 лет показал странам региона, что путь Ирана правильный», - сказал Асад.

Как отметил он, разрушения можно восстановить, а правила и дисциплины нет. Подход Ирана после Имама Хомейни и продолжился при аятолле Хаменеи и это привело победы Ирана и Палестины в регионе.

«Некоторые думают, что Ирана поддерживает Движение сопротивление только вооружением, он и поднимает настроение народов», - добавил он.

По его словам, «причиной, почему Израилю не удалось править регионом, стали стратегические отношения между Ираном и Сирией».

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