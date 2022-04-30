Лидер Ирана согласился с помилованием или смягчением приговора 1542 заключенных

Управление по сохранению и публикации произведений аятолла Хаменеи сообщило, что по случаю Ид Аль-Фитр лидер согласился на амнистию или смягчением приговора 1542 заключенных.

Статья 110 Конституции представляет Верховному Лидеру право на помилование или смягчение приговоров осуждённым по рекомендации главы судебной власти.

Статья не распространяется на все категории осуждённых, особенно тех, которые были осуждены за роль в вооружённой борьбе против Исламской Республики Иран, вооружённом или организованном незаконном обороте наркотиков, изнасиловании, вооружённом разбое, контрабанде оружия, похищении, взяточничестве и растрате.

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