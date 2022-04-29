Верховный лидер осудил политику нормализации отношений с Сионистским режимом

"Мы осуждаем предательское движение нормализации отношений, мы осуждаем политику податливости", сказал лидер во время телеобращения.

Текст выступления Верховного лиедра:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров! Мы посылаем пожелания благословения и мира Господину нашему Мухаммаду и его пречистому семейству, особенно Имаму Махди на землях!

Я передаю огромные приветствия и пожелания мира высокочтимому народу Ирана, который совершил сегодня героизм в истинном значении слова! Мир и приветствия нашему великодушному Имаму, являющемуся основоположником этой благословенной традиции на все последующие годы. Сегодняшнее участие народа (в демонстрациях) по всей стране, согласно полученной мной информации, – многих я сам видел – стало героическим событием в истинном значении слова. Это было могучее участие, народ вышел на арену целеустремленным. Это великое народное движение является великим и благословенным делом. Ваше присутствие на политической и народной аренах во имя зашиты Аль-Кудса является реальной защитой Аль-Кудса. Это – реальная защита. Те, кто сегодня защищают Аль-Кудс, первую киблу мусульман мечеть Аль-Аксу своими телами и жизнями, воодушевляются вашим движением, питают силу, обретают стойкость, и с надеждой в Бога палестинское движение и великая палестинская борьба, с божьей помощью, приблизятся к своим окончательным результатам, которые будут благословенными.

Сегодня я хочу поговорить о вопросах Аль-Кудса и Палестины с дорогими палестинцами и палестинскими братьями на арабском языке. Я не раз говорил на эту тему с нашим народом и отмечал моменты. Сегодня я обращаюсь к палестинским братьям и всему исламскому миру, особенно братьям арабам.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров! Мы посылаем пожелания мира и благословения Господину всех творений, самому славному из творений, Господину нашему Мухаммаду аль-Мустафа – печати пророков и его пречистому семейству, избранным сподвижникам, и тем, кто праведными деяниями следовал им до судного Дня!

Мир всем братьям и сестрам-мусульманам во всем мире! Мир молодежи исламского мира! Мир смелой и доблестной палестинской молодежи и всему народу Палестины!

Вновь наступил День Аль-Кудс. Благородный Аль-Кудс призывает всех мусульман мира. Истина заключается в том, что до тех пор, пока преступный и захватнический сионистский режим господствует в Аль-Кудсе, все дни в году следует считать Днями Аль-Кудс. Благородный Аль-Кудс – это сердце Палестины, а все захваченные территории от Нила до Евфрата являются продолжением Аль-Кудса. Народ Палестины каждый день больше, чем прежде демонстрирует, что противостоит угнетателю невиданной смелостью и продолжит противостоять. Молодежь своими самоотверженными операциями выступила в качестве заслона Палестины и несет благую весть о другом отличающемся будущем.

В этом году мы проводим День Аль-Кудс в то время как всё свидетельствует о новом уравнении современной и будущей Палестины. Сегодня непобедимая воля в Палестине и во всем регионе Западной Азии сменила "непобедимую армию" сионистов. Сегодня та преступная армия была вынуждена сменить свое наступательное построение на оборонительное. На политической арене сегодня главный покровитель захватнического режима, то есть США сами терпят последовательные поражения: поражение в войне в Афганистане, поражение в политике максимального давления на исламский Иран, поражение перед лицом азиатских держав, поражение в экономическом контроле мира, поражение в своем внутреннем управлении и феномен глубокого раскола в американском руководстве.

Захватнический режим мечется в сети сплетенной из проблем в обеих политической и военной аренах. Прежний палач и преступник, который стоял во главе режима, вследствие героической операции "Сейф аль-Кудс" отправился в мусорную урну, а его сегодняшние заместители каждый час ожидают режущего меча очередной героической операции.

Оживленность Дженина привела в бешенство сионистский режим. А ведь еще 20 лет назад в ответ на убийство нескольких сионистов в Нахарии захватнический режим вырезал 200 человек в лагере Дженин, чтобы навсегда закрыть вопрос Дженина.

Результаты опроса показывают, что примерно 70 процентов палестинцев на территориях 1948 и 1967 гг. и в лагерях палестинских беженцев за рубежом поощряют палестинских лидеров к военным нападениям на захватнический режим. Это важное явление, ибо это означает полную готовность палестинцев встать на борьбу с захватническим режимом. Это открывает перед организациями, совершающими джихад, возможность выступить в любое необходимое время.

Джихадовские движения народа Палестины в двух секторах: северной и южной частях оккупированных в 1948 году территорий, и проведение наряду с этим массовых демонстраций в Иордании, в восточной части Аль-Кудса, героическая оборона юношей Палестины в мечети Аль-Акса и военные маневры в Газе показали, что вся Палестина превратилась в арену Сопротивления. Сегодня народ Палестины един в мнении о продолжении джихада.

Эти события и то, что произошло в последние годы в Палестине перечеркнули все проекты компромисса с сионистским врагом, потому что ни один проект, связанный с Палестиной, невозможен без его подлинных хозяев, то есть палестинцев или против их мнения. Это означает, что все предыдущие договоренности такие, как Соглашение в Осло, арабский проект "двух правительств", "Сделка века" или последняя унизительная нормализация отношений являются аннулированными.

Сионистский режим, хотя он и обессилел, конечно, продолжает совершать свои преступления и с оружием в руках нападает на угнетенных. Он истребляет безоружных женщин, детей, стариков, молодых; бросает их в темницы и подвергает пыткам; разрушает дома, уничтожает посевные поля и имущество; лжецы, претендующие на право поборников прав человека в Европе и США, которые развернули такую шумиху вокруг вопроса Украины, в отношении всех тех преступлений в Палестине сохраняют гробовое молчание и не защищают угнетенного, более того помогают кровожадному волку.

Это большой урок. В вопросах исламского мира и во главе их в вопросе Палестины невозможно да и не следует опираться на эти расистские и враждебные державы. Вопросы исламского мира и во главе их вопрос Палестины можно решить только силой Cопротивления, которая берет свои начала в учениях Священного Корана и законах дорогого Ислама.

Формирование Сопротивления в регионе Западной Азии в последние десятилетия стало самым благословенным явлением этого региона. Именно суть Сопротивления освободила оккупированные территории Ливана от мерзкого присутствия сионистов, вызволила Ирак из пасти США, спасла Ирак от зла ИГИЛ, помогла сирийским защитникам в борьбе с планами США. Суть Сопротивления борется с международным терроризмом, помогает стойкому народу Йемена в войне, которую ему навязали, борется с сутью сионистских захватчиков в Палестине, благодаря божественной помощи поставит их на колени, и благодаря неустанным усилиям на пути Бога с каждым днем будет делать более ярким вопрос Аль-Кудса и Палестины в глазах мировой общественности.

Вы - народ Палестины, вы - самоотверженная молодежь на западном берегу и на оккупированных территориях 1948 года, вы - бойцы лагеря Дженин, вы - муджахиды Аль-Кудса и Газы, вы - жители палестинских лагерей в Бейруте представляете собой важное и чувствительное звено, двигатель сути Сопротивления. Молодцы! Будьте стойки и знайте: "Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал ...", (Коран 22:38); "... Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых", (Коран 16:126); "... Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость", (Коран 3:186) и "Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!", (Коран 13:24).

Исламская Республика Иран является покровителем и сторонником фронта Сопротивления; является покровителем и сторонником Сопротивления Палестины. Мы всегда говорим об этом, привержены этому на деле и настаиваем на этом. Мы осуждаем предательское движение нормализации отношений, мы осуждаем политику податливости.

Что касается ряда арабских правительств, которые призвали США поспешить в решении вопроса Палестины, если они имеют в виду то, что США должны перед выходом из региона устранить любое препятствие на пути стабилизации захватнического режима, то, во-первых, они совершили предательство, опозорили арабский мир, во-вторых, проявили наивность, потому что слепой не может помочь другому слепому.

В заключение я посылаю приветствия душам палестинских мучеников, выражаю уважение их терпеливым семьям, желаю здоровья палестинским узникам и пленным, которые оказывают сопротивление своей стойкой волей, жму руку стойким палестинским группировкам, которые взвалили на себя основную часть этой большой ответственности и призываю исламский мир, особенно молодежь, принять участие в этой арене величия и благородства.

И завершаем мы речи молитвой – хвала Аллаху, Господу миров!

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