29 апр. 2022 г., 15:58
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Раиси: день Аль-Кудс приведет к уничтожению сионистского режима

Раиси: день Аль-Кудс приведет к уничтожению сионистского режима

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Согласно обещаниям Всевышнего Аллаха мы считаем освобождение Аль-Кудса (Иерусалима) неизбежным, заявил в пятницу президент Ирана Эбрахим Раиси, добавив, что массовые демонстрации в честь всемирного дня Аль-Кудс приведут к уничтожению сионистского режима.

Об этом заявил журналистам президент Ирана на полях демонстраций по случаю дня Аль-Кудс в Тегеране, посвященного поддержке палестинского народа.
"Послание демонстраций заключается в том, что сегодня именно палестинская молодежь и ось сопротивления взяли на себя инициативу в области действий и решают судьбу длительного сопротивления палестинского народа", подчеркнул президент Раиси.
День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году всемирный день Аль-Кудс отмечают 29 апреля.
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