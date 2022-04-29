29 апр. 2022 г., 13:29
Journalist ID: 2177
News Code: 84736007
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Официальные лица Ирана приняли участие в демонстрациях дня Аль-Кудс

В пятницу,29 апреля официальные лица Ирана приняли участие в массовых демонстрациях в честь всемирного дня Аль-Кудс, посвященного поддержке палестинского народа.

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