В Иране продемонстрировали новую баллистическую ракету

Новейшая баллистическая ракета иранского производства под названием «Хейбар-шекан» была продемонстрирована во время массовых демонстраций в честь всемирного дня Аль-Кудс, посвященного поддержке палестинского народа.

Носитель может поражать цели на расстоянии до 1 450 км и

является самой дальнобойной стратегической баллистической ракетой в мире.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году всемирный день Аль-Кудс отмечают 29 апреля.

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