Иранские евреи присоединились к демонстрациям дня Аль-Кудс

Иранские евреи присоединились к массовым демонстрациям в честь дня Аль-Кудс посвященного поддержке палестинского народа перед Синагогой Абришами на улице «Палестина» в Тегеране.
День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году всемирный день Аль-Кудс отмечают 29 апреля.
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Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Ряд иранских евреев присоединились к массовым демонстрациям в честь дня Аль-Кудс, посвященного поддержке палестинского народа.
Иранские евреи присоединились к массовым демонстрациям в честь дня Аль-Кудс посвященного поддержке палестинского народа перед Синагогой Абришами на улице «Палестина» в Тегеране.
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