Амир Абдоллахиян: Ось сопротивления сегодня находится в наилучшем состоянии

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в пятницу на полях демонстраций по случаю дня Аль-Кудс в Тегеране, посвященного поддержке палестинского народа.

"Мы осуждаем недавние действия сионистского режима по осквернению мечети Аль-Акса", сказал Амир Абдоллахиян, добавив, что в последние три недели иранские дипломаты предпринимали интенсивные дипломатические меры по решению этого вопроса.

"Важным моментом тут является то, что сегодня сопротивление в регионе, в Ливане и в Палестине находится в наилучшем состоянии, в то время как сионистский режим оказался в самом слабом положении", подчеркнул Амир Абдоллахиян.

Он также сообщил, что на следующей неделе по инициативе Ирана состоится внеочередное заседание Организации исламского сотрудничества по Палестине на уровне спецпредставителей и послов исламских стран в Джидде.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году всемирный день Аль-Кудс отмечают 29 апреля.

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