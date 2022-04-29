29 апр. 2022 г., 16:20
Journalist ID: 2177
News Code: 84736428
0 Persons
T T

Tags

Амир Абдоллахиян: Ось сопротивления сегодня находится в наилучшем состоянии

Амир Абдоллахиян: Ось сопротивления сегодня находится в наилучшем состоянии

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Сегодня сопротивление находится в наилучшем состоянии в регионе, в Ливане и в Палестине, а сионистский режим — в самом слабом положении.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в пятницу на полях демонстраций по случаю дня Аль-Кудс в Тегеране, посвященного поддержке палестинского народа.

"Мы осуждаем недавние действия сионистского режима по осквернению мечети Аль-Акса", сказал Амир Абдоллахиян, добавив, что в последние три недели иранские дипломаты предпринимали интенсивные дипломатические меры по решению этого вопроса.

"Важным моментом тут является то, что сегодня сопротивление в регионе, в Ливане и в Палестине находится в наилучшем состоянии, в то время как сионистский режим оказался в самом слабом положении", подчеркнул Амир Абдоллахиян.

Он также сообщил, что на следующей неделе по инициативе Ирана состоится внеочередное заседание Организации исламского сотрудничества по Палестине на уровне спецпредставителей и послов исламских стран в Джидде.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году всемирный день Аль-Кудс отмечают 29 апреля.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha