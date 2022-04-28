28 апр. 2022 г., 13:05
Journalist ID: 2388
News Code: 84734841
0 Persons
T T

Tags

Лидер Ирана выступит с речью в прямом эфире по случаю Дня Ал-Кудс

Лидер Ирана выступит с речью в прямом эфире по случаю Дня Ал-Кудс

Тегеран, 28 апреля, ИРНА – Аятолла Али Хаменеи завтра в прямом эфире выступит с речью по случаю Дня Ал-Кудс.

В последнюю пятницу месяца рамадана, которая по инициативе Ирана называется Днем Ал-Кудс, Али Хаменеи выступит с речью в прямом эфире.

Его выступление транслируется по иранскому телевидению и еще иностранным каналам в 16.00 по местному времени.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha