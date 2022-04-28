Лидер Ирана выступит с речью в прямом эфире по случаю Дня Ал-Кудс

В последнюю пятницу месяца рамадана, которая по инициативе Ирана называется Днем Ал-Кудс, Али Хаменеи выступит с речью в прямом эфире.

Его выступление транслируется по иранскому телевидению и еще иностранным каналам в 16.00 по местному времени.

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