Лидер Ирана выступит с речью в прямом эфире по случаю Дня Ал-Кудс

В последнюю пятницу месяца рамадана, которая по инициативе Ирана называется Днем Ал-Кудс, Али Хаменеи выступит с речью в прямом эфире.
Его выступление транслируется по иранскому телевидению и еще иностранным каналам в 16.00 по местному времени.
Тегеран, 28 апреля, ИРНА – Аятолла Али Хаменеи завтра в прямом эфире выступит с речью по случаю Дня Ал-Кудс.
Тегеран, 28 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил в…
Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Новый премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил иранского…
Кветта, 18 апреля, ИРНА – Нет никакого разрыва между вооруженными силами двух соседних стран,…
Your Comment