Главы МИД Ирана и Катара осудили убийство журналистки Al Jazeera сионистским режимом

Главы МИД Ирана и Катара на встрече осудили жестокое убийство корреспондента катарского телевидения Ширин Абу Акле, раскритиковав отсутствие серьезных действий со стороны международных и правозащитных организаций в подобных случаях, а также принятые ими двойные стандарты в случаях нарушения прав человека, например, в Палестине.

Они согласились, что преднамеренное убийство репортеров в Палестине доказывает спонсируемый государством терроризм оккупационного режима Израиля.

Министры иностранных дел также согласились с тем, что убитый палестинский репортер была одета в специальный жилет с надписью "пресса", что доказывает, что израильские узурпаторские силы выступают против свободы слова и сокрытия правды о своих военных преступлениях и террористических актах.

Амир Абдоллахиян на встрече попросил своего катарского коллегу передать свои искренние собалезнования членам семьи замученного палестинского репортера катарского телевидения, сопротивляющейся палестинской нации, христианскому обществу и журналистам СМИ.

Он также вручил своему катарскому коллеге почетную табличку погибшего репортера, чтобы передать ее членам семьи г-жи Абу Акле в Палестине.

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