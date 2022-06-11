МИД: нападения Израиля являются явным нарушением территориальной целостности Сирии

Высокопоставленный иранский дипломат подчеркнул, что Исламская Республика Иран, как и всегда, остается рядом с сирийским правительством и народом.

Амир Абдоллахиян повторил, что агрессивные действия Израиля против сирийской инфраструктуры, включая аэропорты, порты и другие важные центры этой страны, являются не только очевидным нарушением территориальной целостности и национального суверенитета Сирии, но и грубым нарушением всех международных норм и правил и прав человека.

Он также счел неприемлемым и скорбным молчание многих стран, международного сообщества, региональных и международных организаций в связи с подобными террористическими актами, заявив, что это большой позор.

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