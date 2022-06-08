Военные летчики России и Сирии провели совместные учения

"Экипажи отработали маневры по отражению авиаударов условного противника в дневное и ночное время. В МО отметили, что в ходе учений были впервые поражены воздушные мишени в ночное время", сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, летчики России и Сирии провели совместное патрулирование вдоль границ Сирийской арабской республики.

В Министерстве обороны рассказали, что ВКС России были представлены экипажами самолетов Су-24м, Су-34, Су-35с. От ВВС Сирии в учениях участвовали пилоты истребителей МИГ-23мл и МИГ-29.

«Совместное учение помогло летчикам двух дружественных стран лучше понимать друг друга и научиться взаимодействовать в различных ситуациях», – отметили в российском оборонном ведомстве.

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