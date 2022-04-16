16 апр. 2022 г., 21:51
Journalist ID: 2388
News Code: 84718611
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Учения с боевыми вертолетами армии Ирана

Учения с боевыми вертолетами армии Ирана начались сегодня накануне Дня армии

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