Церемония приветствия военно-морского флота иранской армии

В субботу, 9 апреля в порту Конарак прошла церемония приветствия 80-го боевого военно-морского флота, стратегической военно-морской подготовки армии Исламской Республики Иран, а также военно-морского флота иранской армии, вернувшегося из совместных военно-морских учений IONS (IMAX 2022) в индийском порту Гоа при участии главнокомандующего ВМС Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани