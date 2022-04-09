В Иране назвали неоправданным военное присутствие недружественных стран в океанских водах региона

"Зарубежные силы могут путешествовать по водам Индийского океана и Оманского залива для обмена знаниями, но безопасность этих вод обеспечивают Иран и соседние страны", сказал Ирани в субботу на церемонии приветствия 80-го боевого военно-морского флота, стратегической военно-морской подготовки армии Исламской Республики Иран, а также военно-морского флота иранской армии, вернувшегося из совместных военно-морских учений IONS (IMAX 2022) в индийском порту Гоа.
По его словам, для Исламской Республики Иран неприемлемо, чтобы иностранные силы обеспечивали безопасность океанских вод региона. " Достижения молодежи Ирана очевидны на воде и в глубинах морей и океанов. Они выполняют все свои задачи наилучшим образом", отметил Ирани.
Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что военное присутствие недружественных стран в океанских водах региона является неоправданным.
"Зарубежные силы могут путешествовать по водам Индийского океана и Оманского залива для обмена знаниями, но безопасность этих вод обеспечивают Иран и соседние страны", сказал Ирани в субботу на церемонии приветствия 80-го боевого военно-морского флота, стратегической военно-морской подготовки армии Исламской Республики Иран, а также военно-морского флота иранской армии, вернувшегося из совместных военно-морских учений IONS (IMAX 2022) в индийском порту Гоа.
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