Самолет ВМС США потерпел крушение с тремя пассажирами на борту

Как передает «Associated Press» со ссылкой на американских властей, в результате авиакатастрофы погиб один человек, еще двое пострадали.

Капитан-лейтенант Роб Майерс, офицер по связям с общественностью ВВС Атлантики, сказал, что самолет «E2-D Hawkeye» ВМС США выполнял обычные операции в районе острова Уоллопс, штат Вирджиния, когда он разбился примерно в 150 милях к юго-востоку от Вашингтона.

"Всего на борту находились три человека. Двое раненых были спасены, а один был найден мертвым в самолете", сообщил Майерс.