В рамках военно-морских учений IONS обработаны оказание медпомощи и спасение экипажа

Минувшей ночью успешно проведена операция с огнями на случай аварийной связи на море, в условиях полного радиомолчания и прерывания радиоэлектронной связи между военно-морскими эсминцами Исламской Республики Иран, Индии, Франции и Бангладеш.

Кроме того, корабли, участвовавшие в учении, под командованием иранского эсминца «Дена» в ночное время патрулировали воды Индийского океана.

Во вторник начались совместные военно-морские учения IONS (IMAX 2022) с участием ВМС Исламской Республики Иран, Индии, Бангладеша и стран Индийского океана в индийском порту Гоа.

«Военно-морские учения IMAX 2022 проходят в два этапа: прибрежный и военно-морской. Прибрежный этап учений включает в себя брифинги, учебные семинары и посещения флотов двух сторон, а морской этап – специализированные военно-морские операции, в том числе учения по формированию, маневры, операции по обмену медицинской помощью», заявил контр-адмирал Фархад Фатахи, отметив, что Иран в настоящее время председательствует комитет морской безопасности IONS.