Иран: учения по борьбе с пиратством в Индийском океане пройдут с участием 27 стран

"Мы договорились со странами-участниц Военно-морского симпозиума Индийского океана (IONS) провести учения по борьбе с морским пиратством до конца года", заявил во вторник на пресс-конференции заместитель командующего ВМС Ирана Мохамммд Реза Азизи.

Напомним, Военно-морской симпозиум (IONS) был создан по инициативе Индии в 2008 году для координации в сфере военно-морской безопасности между странами, имеющими выход в Индийский океан. Россия и КНР имеют статус наблюдателя в IONS.

Напомним, что 2 октября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ, Китай и Иран готовят совместные учения в Индийском океане. "Мы готовим с Китайской народной республикой и с Ираном морские учения по борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индийского океана", сказал Лавров, выступая на ХVI Ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

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