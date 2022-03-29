В Индии начались военно-морские учения IONS с участием Ирана

Эсминец иранского производства Дена также выполняет задачу военно-морского флота в данных учениях.
«Военно-морские учения IMAX 2022 пройдут в два этапа: прибрежный и военно-морской. Прибрежный этап учений включает в себя брифинги, учебные семинары и посещения флотов двух сторон, а морской этап – специализированные военно-морские операции, в том числе учения по формированию, маневры, операции по обмену медицинской помощью», заявил контр-адмирал Фархад Фатахи, отметив, что Иран в настоящее время председательствует комитет морской безопасности IONS.
По его словам, также будут проведены спасательные операции, тесты и оценки.
Он заявил, что военно-морской флот Исламской Республики Иран участвовал в этих учениях с целью гуманитарного и образовательного сотрудничества и обмена морским опытом. «Медицинские помощи и водолазные операции, практическое использование документов саммита, использование системы IORIS в боевой группе IONS также входят в число задачей этих учений», добавил он.
Среди стран-наблюдателей в учениях входят Австралия, Мозамбик, Оман, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Маврикий, Бангладеш, Мальдивы, Франция, Таиланд и Индонезия.
Военно-морской симпозиум в Индийском океане (IONS) - это серия проводимых раз в два года встреч между прибрежными государствами региона Индийского океана. Он обеспечивает форум для расширения сотрудничества в области морской безопасности, обсуждения региональных морских вопросов и развития дружеских отношений между странами-членами.
Тегеран, 29 марта, ИРНА – Совместные военно-морские учения IONS (IMAX 2022) сегодня начались с участием ВМС Исламской Республики Иран, Индии, Бангладеша и стран Индийского океана в индийском порту Гоа.
Эсминец иранского производства Дена также выполняет задачу военно-морского флота в данных учениях.
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