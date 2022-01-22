22 янв. 2022 г., 08:55
Journalist ID: 2388
News Code: 84622079
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Совместные военные учения «Пояс морской безопасности 2022 года» в Индийском океане

Совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности 2022 года» прошли с участием Ирана, Китая и России в Индийском океане.

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