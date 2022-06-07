Минобороны Ирана назвал большим ударом по Израилю одобрение закона, криминализирующего отношения со страной в Ираке

Сегодня министры обороны Ирана и Ирака провели встречу в Тегеране.

На этой встрече Аштияни указал на исторические и религиозные общности между Ираном и Ираком, что играет ключевую роль в укреплении связей. «Мы поддерживаем единство и целостность Ирака и содействие укреплению стабильности и безопасности и участие в развитии страны», - отметил он.

По его словам, страны региона должны в сотрудничестве друг с другом победить терроризм и обеспечить безопасность всего региона, при этом то того, когда иностранные силы находятся в регионе эта цель не получится.

Министр обороны Исламской Республики Иран сослался на одобрение иракским парламентом по принятию закона, криминализирующего отношения с сионистским режимом и заявил, что это действие стало большим ударом по Израилю.

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