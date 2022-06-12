12 июн. 2022 г., 08:46
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Глава МИД Ирана и государственный министр иностранных дел Нигерии провели политические консультации

Глава МИД Ирана и государственный министр иностранных дел Нигерии провели политические консультации

Тегеран, 12 июня, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел политические консультации с государственным министром иностранных дел Нигерии Зубайру Дада, который находится с визитом в Тегеране для проведения заседания совместной экономической комиссии двух стран.

В ходе встречи Амир Абдоллахиян выразил удовлетворение тем, что двусторонние связи, особенно экономические и торговые, выросли за последние два года.

По его словам, нынешний объем взаимодействия между двумя странами не соответствует существующим возможностям двух стран и далек от желаемого уровня.

Министр иностранных дел Ирана сослался на решимость правительства Исламской Республики взаимодействовать и сотрудничать с африканскими странами, особенно с Нигерией, в соответствии с внешней политикой правительства 13—го созыва.

Амир Абдоллахиян подчеркнул, что Исламская Республика Иран считает, что нет никаких ограничений для расширения связей с Нигерией, и что проведение встречи рассматривается как ключевой шаг на пути к расширению двусторонних отношений.

Министр иностранных дел передал теплые приветствия президента Ирана своему нигерийскому коллеге Мухаммаду Бухари и официально пригласил его посетить Тегеран.

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