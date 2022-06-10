Министр иностранных дел: Иран и Индия договорились об увеличении инвестиций в порт Чабахар

Выступая на встрече «Перспективные шаги в развитии торговых возможностей между Ираном и Индией» в Хайдарабаде Амир Абдоллахиян сказал, что односторонние и репрессивные санкции США прекратятся.

По его словам, благодаря своему сопротивлению и бдительности Иран в первую очередь сделал эти санкции неэффективными.

По его словам, большая часть санкций была наложена на оборонный сектор, добавив, что другие санкции были направлены на предотвращение развития науки и технологии.

Он отметил, что новое иранское правительство намерено завершить и ускорить программу устойчивого экономического развития.

Он также высоко оценил особое положение Хайдарабада в исторических связях Ирана и Индии, заявив, что политические отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне, а это означает, что политические лидеры проложили путь для развития отношений.

Индия использует пропускную способность порта Чабахар, но его пропускная способность может обеспечить транзитные маршруты Север-Юг и Восток-Запад, сказал Амир Абдоллахиян.

"Бизнесу нужна удобная банковская и финансовая инфраструктура и механизмы", сказал он, добавив, что две страны договорились об использовании финансовых механизмов.

Он также приветствовал возможности и потенциал в области энергетики и нефтехимии, сельского хозяйства и орехов, а также стали, химических удобрений и медицинского оборудования, продуктов, основанных на знаниях, и других отраслей промышленности.

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