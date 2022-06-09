9 июн. 2022 г., 12:39
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Премьер-министр Индии призвал к укреплению отношений с Ираном

Премьер-министр Индии призвал к укреплению отношений с Ираном

Тегеран, 9 июня, ИРНА. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал активизировать усилия по укреплению отношений Нью-Дели с Тегераном.

Моди на встрече с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Нью-Дели заявил, что пандемия Covid-19 замедлила темп отношений двух стран, выразив надежду на дальнейшее развитие связей в будущем.

Премьер-министр Индии направил приветствия верховному лидеру Исламской революции Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси.

Указав на соглашения о сотрудничестве, ранее подписанные между двумя странами, Моди заявил о готовности Индии реализовать эти договори.

Амир Абдоллахиян, в свою очередь, заявил, что обе стороны разделяют общие взгляды на вопросы, которые он обсуждал с официальными лицами Индии во время своей поездки.

Глава МИД Ирана в среду отправился с двухдневным визитом в Индию, чтобы встретиться с официальными лицами страны.

Он также встретился с другими высокопоставленными официальными лицами Индии, в том числе с министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

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