8 июн. 2022 г., 13:30
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Глава МИД Ирана встретился с советником по национальной безопасности Индии в Нью-Дели

Глава МИД Ирана встретился с советником по национальной безопасности Индии в Нью-Дели

Тегеран, 8 июня, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в среду встретился с советником по национальной безопасности Индии Шивом Шанкаром Меноном в Нью-Дели.

Амир Абдоллахиян, находящийся с двухдневным визитом в Индии, по прибытии в Нью-Дели заявил журналистам: «Отношения между Ираном и Индией находятся в очень хорошем состоянии, и мы являемся свидетелем развития всеобщих связей, в частности в сфере культуры».
Кроме встречи с премьер-министром и советником по национальной безопасности Индии, глава внешнеполитического ведомства Ирана также встретится со своим индийским коллегой. «Мы на встрече с индийским министром иностранных дел в Тегеране договорились о разработке дорожной карты для долгосрочного сотрудничества между двумя странами. Завершение работы над дорожной картой стоит на повестке дня этого визита», заключил он.
 

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