Глава МИД Ирана встретился с советником по национальной безопасности Индии в Нью-Дели

Амир Абдоллахиян, находящийся с двухдневным визитом в Индии, по прибытии в Нью-Дели заявил журналистам: «Отношения между Ираном и Индией находятся в очень хорошем состоянии, и мы являемся свидетелем развития всеобщих связей, в частности в сфере культуры».

Кроме встречи с премьер-министром и советником по национальной безопасности Индии, глава внешнеполитического ведомства Ирана также встретится со своим индийским коллегой. «Мы на встрече с индийским министром иностранных дел в Тегеране договорились о разработке дорожной карты для долгосрочного сотрудничества между двумя странами. Завершение работы над дорожной картой стоит на повестке дня этого визита», заключил он.

