Лидер: Опыт Ирана и Венесуэлы показал, что единственный путь к победе – сопротивление

Сегодня 11 июня аятолла Али Хаменеи на встрече с Николасом Мадуро сослался на победу правительства и народа Венесуэлы в жесткой борьбе с США, а также объединенную и тотальную войну против страны. «Ваше сопротивление очень ценное, так как повышает достойность народа и его лидеров, поэтому сегодня США по-другому смотрят на вас», - заявил лидер.

Что касается прогресса и научных достижений Ирана за последние годы, Лидер сказал: «Эти шаги были предприняты в то время, когда со стороны США были введены беспрецедентные санкции и давление на народ Ирана и сами американцы назвали их Максимальное давление».

По его словам, сопротивление иранского народа привело к поражению политики максимального давления, так, что недавно высокопоставленный чиновник в США назвал это «фиаско».

«Единственный урок, который можно извлечь из этого – это то, что единственный путь к победе – сопротивление, в то время, как сотрудничество и связи между Ираном и Венесуэлой должны увеличиться. В этой связи, ключ к долгосрочному сотрудничеству – это реализация соглашений», - отметил он.

«У двух стран нет подобных отношений с другими и Исламская республика Иран показывал, что когда необходимо рискует и выручает своих друзей», - добавил он.

Лидер также поблагодарил Мадуро за его антиизраильскую позицию. «Ваша недавняя позиция была уместна и смела», - продолжил он.

В свою очередь президент Венесуэлы выразил признательность Ирану за поддержку в борьбе против США. «Вы помогали нам в трудные времена, когда другие страны отказались нам помогать», - заявил он.

«Как Вы намекнули, США ввели тотальную войну, но нам удалось противостоять их давлению путем сопротивления и использованием возможностей, полученных в результате санкций. Так, ситуация в стране лучше, чем раньше», - пояснил он.

Мадуро также сослался на подписание документа долгосрочного сотрудничества. «Мы разрабатываем точную дорожную карту для сотрудничества с Ираном в разных областях, особенно в научной и технологической сфере», - отметил он.

Он еще назвал вопрос о Палестине важным и заявил, что считает, что Израиль через Моссад планирует заговоры против Венесуэлы.

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