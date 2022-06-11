Тегеран и Каракас подписали документ о стратегическом сотрудничестве на 20 лет

Президент Ирана Эбрахим Раиси в субботу утром встретил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в культурно-историческом комплексе Саад-Абад.
На этой церемонии прозвучали национальные гимны Ирана и Венесуэлы, потом Раиси и Мадуро обошли строй почетного караула.
Президент Венесуэлы после своего двухдневного визита в Турцию, в пятницу ночью прибыл с двухдневным визитом в Тегеран по приглашению своего иранского коллегу. Впервые Мадуро посетил Иран в 2016 году.
Встреча с иранским президентом и совместное заседание высокопоставленных делегаций двух стран включены в повестку дня венесуэльского лидера.
Мадуро в интервью иранскому телеканалу HispanTV заявил, что на встрече с Раиси стратегии на ближайшие 20 лет будут обсуждаться в виде плана сотрудничества между двумя странами.
Напомним, министр нефти Ирана Джавад Оуджи 3 мая текущего года посетил Каракас с визитом, чтобы обсудить торговые соглашения на встрече со своим венесуэльским коллегой и президентом страны. Мадуро после этой конструктивной встречи в своем Twitter написал, что пути укрепления братского сотрудничества Ирана и Венесуэлы были обсуждены.
Тегеран, 11 июня, ИРНА – Президенты Ирана и Венесуэлы Эбрахим Раиси и Николас Мадуро в субботу подписали документы о сотрудничестве на 20 лет в таких областях, как политика, культура, экономика, нефть, нефтехимия и туризм.
Президент Ирана Эбрахим Раиси в субботу утром встретил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в культурно-историческом комплексе Саад-Абад.
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