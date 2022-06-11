Мадуро: Иран и Венесуэла находятся на переднем крае возникновения новой геополитики

Когда его спросили о причинах его визита в персидский залив, Мадуро напомнил, что Венесуэла и Иран поддерживают дипломатические отношения с 1950-х годов. Однако процесс сближения между этими странами начал ускоряться и укрепляться с 2001 года под влиянием президентства Уго Чавеса.

«Отношения между Венесуэлой и Ираном являются образцом для подражания, потому что они выражают истинную солидарность, дружбу и взаимную поддержку в трудные времена», - сказал он, намекая на экономические издевательства США над обоими народами.

«В настоящее время Венесуэла и Иран признали друг друга партнерами в борьбе за лучший мир, за мир во всем мире, за мир без гегемонистского господства. Совместное участие в великих делах позволило нам так сильно продвинуться вперед», - заявил он.

По его словам, «одно из самых ярких проявлений этих братских отношений произошло в первом квартале 2020 года, когда Иран отправил топливо в Венесуэлу, страну, которая столкнулась с пандемией на фоне санкций, которые не позволили ей покупать товары и материалы для переработки сырой нефти».

«В этих обстоятельствах мы поговорили с иранским правительством и составили краткосрочный план по ликвидации чрезвычайной ситуации в энергетике и другой, более стратегический план, чтобы иметь возможность осуществлять производство на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской компании PDVSA», - сказал он.

«Это время определит весь 21-й век. Как революционные лидеры, мы должны быть очень внимательны к признакам перемен. Новая геополитика уже возникла из-за заката цикла доминирования США над остальным человечеством», - отметил он.

«Иран и Венесуэла находятся на переднем крае возникновения новой геополитики. И, как это часто бывает, тот, кто находится на переднем крае, получает самый сильный удар. Тем не менее, мы включаем свет и формируем этот новый мир», - заключил он.

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