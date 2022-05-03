Министр нефти Ирана провел встречу с президентом Венесуэлы

По сообщению телеканала «Al Jazeera» министр нефти Ирана и президент Венесуэлы обсудили пути преодоления воздействия американских санкций в отношении двух стран.
Кроме того, Николас Мадура в своем Twitter назвал встречу с иранским министром конструктивной, заявив, что в ходе встречи обсуждались пути укрепления братских отношений и сотрудничества по энергетическим направлениям.
Ранее министерство нефтяной промышленности Венесуэлы сообщило, что министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами и министр нефти Ирана обсудили пути и механизмы преодоления односторонних действий со стороны администрации США и их союзников.
Визит министра нефти Ирана в Венесуэлу, которая располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти состоялся всего через несколько недель после визита американских властей в эту страну на фоне роста мировых цен на сырую нефть из-за войны в Украине.
Ранее министр нефти Ирана сообщил, что добыча сырой нефти в стране достигла досанкционного уровня в 2018 году. Иран считается одним из крупнейших производителей нефти в мире.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Тегеран, 3 мая. ИРНА — Министр нефти Ирана Джавад Оуджи, который находится с визитом в Венесуэле провел встречу с президентом этой страны Николасом Мадуро.
По сообщению телеканала «Al Jazeera» министр нефти Ирана и президент Венесуэлы обсудили пути преодоления воздействия американских санкций в отношении двух стран.
Похожие новости
-
Экспорт бензина через иранскую энергетическую биржу за два года составил $2.3 млрд
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Объем экспорта бензина через иранскую энергетическую биржу за 1398 и…
-
В Иране отметили Национальный день Персидского залива
Тегеран, 30 апреля, ИРНА – 30 апреля объявлен Национальным днем Персидского залива, который…
-
Глава ЦБ: Иран получает нефтяные доходы от экспорта нефти
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Руководитель Центрального банка Ирана Али Салехабади заявил, что…
Your Comment