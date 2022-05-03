3 мая 2022 г., 14:59
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Министр нефти Ирана провел встречу с президентом Венесуэлы

Министр нефти Ирана провел встречу с президентом Венесуэлы

Тегеран, 3 мая. ИРНА — Министр нефти Ирана Джавад Оуджи, который находится с визитом в Венесуэле провел встречу с президентом этой страны Николасом Мадуро.

По сообщению телеканала «Al Jazeera» министр нефти Ирана и президент Венесуэлы обсудили пути преодоления воздействия американских санкций в отношении двух стран.
Кроме того, Николас Мадура в своем Twitter назвал встречу с иранским министром конструктивной, заявив, что в ходе встречи обсуждались пути укрепления братских отношений и сотрудничества по энергетическим направлениям.
Ранее министерство нефтяной промышленности Венесуэлы сообщило, что министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами и министр нефти Ирана обсудили пути и механизмы преодоления односторонних действий со стороны администрации США и их союзников.
Визит министра нефти Ирана в Венесуэлу, которая располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти  состоялся всего через несколько недель после визита американских властей в эту страну на фоне роста мировых цен на сырую нефть из-за войны в Украине.
Ранее министр нефти Ирана сообщил, что добыча сырой нефти в стране достигла досанкционного уровня в 2018 году. Иран считается одним из крупнейших производителей нефти в мире. 
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