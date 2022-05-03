Министр нефти Ирана провел встречу с президентом Венесуэлы

По сообщению телеканала «Al Jazeera» министр нефти Ирана и президент Венесуэлы обсудили пути преодоления воздействия американских санкций в отношении двух стран.

Кроме того, Николас Мадура в своем Twitter назвал встречу с иранским министром конструктивной, заявив, что в ходе встречи обсуждались пути укрепления братских отношений и сотрудничества по энергетическим направлениям.

Ранее министерство нефтяной промышленности Венесуэлы сообщило, что министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами и министр нефти Ирана обсудили пути и механизмы преодоления односторонних действий со стороны администрации США и их союзников.

Визит министра нефти Ирана в Венесуэлу, которая располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти состоялся всего через несколько недель после визита американских властей в эту страну на фоне роста мировых цен на сырую нефть из-за войны в Украине.

Ранее министр нефти Ирана сообщил, что добыча сырой нефти в стране достигла досанкционного уровня в 2018 году. Иран считается одним из крупнейших производителей нефти в мире.

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