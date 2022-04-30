В Иране отметили Национальный день Персидского залива

30-е число апреля по случаю годовщины освобождения острова Хормоз от оккупации иностранцев Имамом Коли-ханом в период Сефевидов, было объявлено Национальным днем ​​Персидского залива, чтобы всегда помнить о стратегическом регионе, который был подверг злоупотреблению.

Персидский залив — залив между Ираном и Аравийским полуостровом. Соединён Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном. По гидрологическому режиму является средиземным морем.

Район Персидского залива благодаря богатым запасам нефти геополитически чрезвычайно важен.

В истории человечества мало регионов, которые были бы столь же важны, как Персидский залив, потому что многочисленные исторические события уходят своими корнями в прибрежные государства Персидского залива.

Гражданский комиссар сэр Арнольд Уилсон Британский (1884-1940) подчеркнул, что Персидский залив был областью, которая могла бы привлечь внимание археологов, геологов, историков, географов, политиков и военачальников.

Уилсон отметил, что до того, как Средиземное море превратилось в маршрут для плавания, Персидский залив был местом рождения великих исторических событий, которые имели огромное значение для эволюции и развития человечества.

Персидский залив был основным торговым маршрутом для иранцев с древних времен, и иранское военно-морское господство в Персидском заливе и его обширная мировая торговля с древними портами Индокитая, Красного моря и восточного побережья Африки неоспоримы.

С другой стороны, важность торгового пути в Персидский залив заставляла иранцев долгое время уделять особое внимание этому региону, а роль моряков в провинции Хормозган в развитии торговли и судоходства уже давно добавила важность этого вопроса.

Национальный день Персидского залива - это возможность отметить тысячелетия иранской культуры, цивилизации и искусства. Многовековое проживание и создание удивительных культурных и художественных произведений на берегах этого моря продемонстрировали непреходящую цивилизацию и богатый художественный вкус иранцев.

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