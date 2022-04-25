Присутствие ВМС КСИР в Ормузском проливе вызывает страх у врагов, считает командующий ВМС

Об этом заявил в понедельник командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

Тангсири Назвал КСИР народной военной организацией, которая, опираясь на иранский народ продолжает противостоять высокомерию.

Он высоко оценил повышение боеспособности и повышение уровня готовности ВМС КСИР, добавив, что опираясь на чрезвычайные способности людей, ВМС удалось успешно выполнить поставленные задачи.

По словам Тангсири, сегодня ВМС КСИР отслеживает и контролирует все перемещения врагов и иностранцев по всему Персидскому заливу, Ормузскому проливу и всему южному и северному побережью.

Он подчеркнул, что ВМС готов решительно ответить на любую угрозу интересам Исламской Республики.

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