Присутствие ВМС КСИР в Ормузском проливе вызывает страх у врагов, считает командующий ВМС

Об этом заявил в понедельник командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
Тангсири Назвал КСИР народной военной организацией, которая, опираясь на иранский народ продолжает противостоять высокомерию.
Он высоко оценил повышение боеспособности и повышение уровня готовности ВМС КСИР, добавив, что опираясь на чрезвычайные способности людей, ВМС удалось успешно выполнить поставленные задачи.
По словам Тангсири, сегодня ВМС КСИР отслеживает и контролирует все перемещения врагов и иностранцев по всему Персидскому заливу, Ормузскому проливу и всему южному и северному побережью.
Он подчеркнул, что ВМС готов решительно ответить на любую угрозу интересам Исламской Республики.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Размещение командования ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе является источником мира и надежды для иранского народа и вызывает страх у врагов.
Об этом заявил в понедельник командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
Похожие новости
-
Глава ВМС Ирана: ни одна страна не смеет приближаться к территориальным водам ИРИ
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Благодаря постоянному присутствию нашего флота в открытых водах…
-
Армия Ирана продемонстрировала свои последние оборонные и боевые достижения
Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Сегодня в течение военного парада Армии исламской республики Иран…
-
ВМС иранской армии планируют принять активное участие в международных водах
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Одна из целей военно-морских сил армии Ирана — постоянное и активное…
Your Comment