25 апр. 2022 г., 19:33
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Присутствие ВМС КСИР в Ормузском проливе вызывает страх у врагов, считает командующий ВМС

Присутствие ВМС КСИР в Ормузском проливе вызывает страх у врагов, считает командующий ВМС

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Размещение командования ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе является источником мира и надежды для иранского народа и вызывает страх у врагов.

Об этом заявил в понедельник командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
Тангсири Назвал КСИР народной военной организацией, которая, опираясь на иранский народ продолжает противостоять высокомерию.
Он высоко оценил повышение боеспособности и повышение уровня готовности ВМС КСИР, добавив, что опираясь на чрезвычайные способности людей, ВМС удалось успешно выполнить поставленные задачи.
По словам Тангсири, сегодня ВМС КСИР отслеживает и контролирует все перемещения врагов и иностранцев по всему Персидскому заливу, Ормузскому проливу и всему южному и северному побережью.
Он подчеркнул, что ВМС готов решительно ответить на любую угрозу интересам Исламской Республики.
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