Армия Ирана продемонстрировала свои последние оборонные и боевые достижения

Армия Исламской Республики Иран начала военный парад в понедельник утром (по местному времени) по случаю Дня Национальной армии в присутствии президента Эбрахима Раиси.

В этот день оперативные подразделения и бронетанковые подразделения Сухопутных войск армии, вертолеты Армейской авиации, истребители Армейских ВВС, боевые машины и батареи Сил противовоздушной обороны, а также мобильные подразделения морской пехоты маршируют перед стендом.

В этой связи стоит упомянуть два беспилотных летательных аппарата «Абабиль-5» и «Каман-22». Следует отметить, что мартовский «Абабиль-5» способен нести 6 бомб, а «Каман-22» - самый большой беспилотный летательный аппарат иранской армии, способный полет 24 часа и 3000 км, загруженный военным, визуальным и боевым оборудованием.

Кроме того, сухопутные войска армии впервые представили оперативно-тактическую ракету Фатх 360.

Также сегодня была представлена система противовоздушной обороны «Дезфул», местная версия, аналогичная системе Тор–М1, способная поражать различные типы летающих объектов, включая крылатые ракеты, марши и истребители, с расстояние 12 км и максимальная высота 6 км.

Сегодня впервые была продемонстрирована современная версия тактической системы «Тактичный Саяд», которая представляет собой модернизированную версию системы противовоздушной обороны «Саяд»; где в новой версии было размещено радиолокационное устройство и ракетная пусковая установка на единой конструкции; что позволяет этой системе защиты иметь возможность более мобильность и передвижение.