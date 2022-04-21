21 апр. 2022 г., 15:53
Journalist ID: 2177
News Code: 84727496
0 Persons
T T

Tags

Глава ВМС Ирана: ни одна страна не смеет приближаться к территориальным водам ИРИ

Глава ВМС Ирана: ни одна страна не смеет приближаться к территориальным водам ИРИ

Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Благодаря постоянному присутствию нашего флота в открытых водах и постоянному порулированию у нас не было никаких проблем, и ни одна страна не смеет приближаться к территориальным водам Исламской Республики Иран.

 Об этом заявил в четверг главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани на беседе по последним разработкам достижениям страны в оборонной сфере.

"В мире меняется геометрия власти, геополитические реалии в мире изменились, поэтому, всякий раз, когда Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами даст нам команду, мы имеем возможность эффективного присутствия во всех водах мира", указал он.

"Для нас никаких ограничений нет и выполняем свои задачи в соответствии с международными правилами", добавил Ирани.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha