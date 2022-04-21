Глава ВМС Ирана: ни одна страна не смеет приближаться к территориальным водам ИРИ

Об этом заявил в четверг главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани на беседе по последним разработкам достижениям страны в оборонной сфере.

"В мире меняется геометрия власти, геополитические реалии в мире изменились, поэтому, всякий раз, когда Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами даст нам команду, мы имеем возможность эффективного присутствия во всех водах мира", указал он.

"Для нас никаких ограничений нет и выполняем свои задачи в соответствии с международными правилами", добавил Ирани.

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