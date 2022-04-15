ВМС иранской армии планируют принять активное участие в международных водах

"Данная цель поставлена в соответствии с приказами Главнокомандующего вооруженными силами Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи", сказал Ирани, добавив, что в текущем иранском году (начался 20 марта 2022 года) запланированы три долгосрочные военно-морские программы, которые состоятся в ближайшее время.
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Одна из целей военно-морских сил армии Ирана — постоянное и активное присутствие в международных и дальних водах. Об этом заявил. Об это заявил Главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.
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