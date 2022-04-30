30 апр. 2022 г., 11:47
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News Code: 84737154
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КСИР: наши морские границы находятся в наилучшем состоянии

КСИР: наши морские границы находятся в наилучшем состоянии

Тегеран, 30 апреля, ИРНА – Командующий морскими силами Корпуса исламской революции (КСИР) генерал Али Тангсири заявил, что морские границы находятся в наилучшем состоянии и Иран не позволить никому угрожать через эти границы.

«Наши морские границы находятся в наилучшем состоянии, и мы внимательно присутствием на этих границах», - сказал он в субботу ИРНА.

«Мы не позволяем какой-либо стране вмешиваться в наши интересы на морских границах», - заявил он.

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