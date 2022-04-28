КСИР: в сердце Израиля произойдет «большой взрыв»

Это заявление было опубликовано накануне последней пятницы месяца Рамадан, который отмечается в мусульманском мире и особенно в Иране как День Кудс.

«Узурпаторы Священного Кудса быстро приближаются к своему окончательному концу», - говорится в заявлении.

По этому сообщению «сионисты думают, что дело Палестины будет забыто из-за сатанинских планов, таких как Сделка века и нормализация отношений с некоторыми арабскими странами. То, что происходит на оккупированных землях скорее держит сионистов в ужасном и смертельном кошмаре».

В заявлении говорится, что изгнание сионистов с оккупированных земель, возвращение палестинских беженцев на родину и проведение свободных выборов по всей Палестине являются единственным решением палестинского вопроса.

Завтра в Иране пройдет День Ал-Кудс. Международный день Аль-Кудс — день солидарности с борьбой палестинцев за независимость, день солидарности сторонников борьбы с политикой сионизма. День Аль-Кудс появился аятоллой Хомейни в 1979 году. Отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу рамадана, в этот день в Иране и других странах проводятся антиизраильские демонстрации и митинги. С 2014 года День Аль-Кудс отмечаетсяв Иране, Турции, Пакистане, Индии и Йемене.

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