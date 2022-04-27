Уровень отношений между Ираном и Пакистаном может служить образцом для мусульманских государств, заявил глава МИД

Об этом заявил он во время телефонного разговора с новым министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари и поздравил его с вступлением в должность главы МИД Пакистана.

Министр иностранных дел Ирана выразил надежду, что Тегеран и Исламабад смогут еще больше расширить свои отношения во время пребывания Зардари на эту должность.

Амир Абдоллахиян отметил, что Иран и Пакистан в этом году отмечают 75-летие установления отношений.

Он добавил, что эти отношения могут стать образцом для связей между мусульманскими государствами.

Амир Абдоллахиян сказал, что Тегеран стремится развивать отношения с Исламабадом во всех областях, и пригласил своего пакистанского коллегу посетить Иран.

Билавал Бхутто Зардари, в свою очередь, заявил о готовности Пакистана к дальнейшему расширению отношений с Ираном, особенно в торгово-экономической сфере.

Он выразил надежду, что препятствия на пути улучшения экономических отношений будут устранены.

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