Глава МИД: антииранские сепаратисты не должны чувствовать себя в безопасности в Ираке, чтобы угрожать Ирану

Амир Абдоллахиян сделал это заявление на встрече со спикером парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси в Тегеране.

Министр иностранных дел заявил, что Иран поддерживает стабильность в Ираке, добавив, что Исламская Республика рассматривает свою безопасность как безопасность Ирака и наоборот.

Глава иранской дипломатии также выразил поддержку своей страной политическому процессу в Ираке и сказал, что сильный Ирак гарантирует мир и стабильность в регионе.

Он сказал, что парламенты двух стран играют важную роль в развитии двусторонних связей.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной повестки. Амир Абдоллахиян, в частности, сказал, что сионистский режим угрожает безопасности в регионе.

Аль-Хальбуси, со своей стороны, сказал, что Иран всегда поддерживает Ирак, и выразил признательность своей стране за поддержку, особенно в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (ИГИЛ).

Он сказал, что конституция Ирака не позволяет отдельным лицам или организациям угрожать соседям страны.

Что касается палестинского дела, аль-Хальбуси сказал, что иракская общественность поддерживает защиту палестинского народа и выступает против действия Сионистского режима.

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