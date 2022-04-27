Галибаф призвал не допустить нарушения табу нормализации отношений с сионистским режимом

Об этом заявил он в среду во время встречи в Тегеране со своим иракским коллегой, спикером парламента Ирака Мухаммедом аль-Хальбуси.
Он заявил, что обе страны полны решимости укреплять сотрудничество. "Иран и Ирак полны решимости укреплять двустороннее сотрудничество на различных парламентском и правительственном уровнях", сказал он.
"Наше искреннее желание — создать сильный Ирак и сильный Иран для облегчения двусторонних и глобальных отношений", сказал спикер Меджлиса.
Галибаф также упомянул об одобрении иракским парламентом закона, который квалифицирует любые отношения с сионистским режимом как преступление, и сказал, что все исламские страны должны приложить усилия, чтобы не допустить нарушения табу нормализации отношений с сионистским режимом.
Спикер иракского парламента, в свою очередь, заявил, что он и его коллеги в парламенте сделают все возможное, чтобы снять барьеры на пути расширения двусторонних отношений с Ираном.
Аль-Хальбуси приветствовал поддержку Ираном Ирака во время борьбы страны с террористами ДАИШ и почтил память тех, кто мученически погиб в этой борьбе.
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Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад-Багер Галибаф заявил в среду, что все исламские государства должны приложить усилия, чтобы не допустить нарушения табу нормализации отношений с сионистским режимом.
Об этом заявил он в среду во время встречи в Тегеране со своим иракским коллегой, спикером парламента Ирака Мухаммедом аль-Хальбуси.
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