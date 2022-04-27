Раиси: Новый парламент Ирака играет ключевую роль в укреплении ирано-иракского сотрудничества

Президент Раиси в среду принял спикера иракского парламента Мухаммеда аль-Халбуси.

указав на долгую историю ирано-иракской дружбы и соседства, президент Раиси сказал, что Иран серьезно настроен на всестороннее развитие отношений, и никакие факторы не могут разрушить глубокие и дружественные отношения между двумя странами. Президент также добавил, что Иран и Ирак были друзья друг друга в трудные дни.

Выразив удовлетворение хорошим уровнем отношений между парламентами Ирана и Ирака, президент сказал, что иракский парламент может стать местом для расширения парламентского сотрудничества между соседними государствами и регионом.

Президент поздравил спикера иракского парламента с его переизбранием, и выразил надежду, что члены иракского парламента проложат путь для развития всесторонних отношений Ирака с соседними государствами, особенно с Ираном.

Президент призвал иракский парламент принять необходимые законы для предотвращения формирования факторов, угрожающих безопасности соседей и нарушающих стабильность в регионе.

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