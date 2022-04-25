Раиси: Иран приветствует развитие отношений с Эстонией

Об этом заявил президент Ирана в понедельник во время встречи с новым послом Эстонии в Иране Анелли Кук.

Иранский президент призвал к возобновлению работы совместной ирано-эстонской торгово-экономической комиссии для развития экономического сотрудничества между двумя странами.

"Иран и Эстония обладают различными возможностями для сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах", сказал Раиси, призвав приложить усилия для реализации этих возможностей, особенно в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг».

Новый посол Эстонии, в свою очередь, указала на годовщину 30-летия установления дипломатических отношений между Эстонией и Ираном и сказал, что Эстония заинтересована в расширении всесторонних отношений с Ираном.

Иран выступает против убийства невинных людей в любой точке мира

Президент Ирана также принял верительные грамоты нового посла Черногории. Во время встречи Раиси назвал историю войны на Балканах горьким опытом для региона и мира.

"Иран выступает против столкновений и убийства невинных людей в любой точке мира", сказал Раиси, заявив, что принципиальная политика Исламской Республики Иран всегда заключалась в поддержке мира, стабильности и прогресса и противодействии войне.

Президент Ирана также добавил, что Иран и Черногория имеют хорошие возможности для расширения взаимодействия и укреплении отношений в различных сферах.

Раиси также принял верительные грамоты нового посла Непала

Иранский президент назвал богатую культуру и историю Ирана и Непала основой для расширения взаимодействия между двумя странами. "Иран и Непал могут развивать двусторонние отношения в политической и торгово-экономической сферах", подчеркнул Раиси.

Тапас Адикари, в свою очередь, выразил заинтересованность своей страны в дальнейшем укреплении отношений с Ираном. " Иран и Непал связывают общие культурные и ценности. В непальском языке есть сотни персидских слов и фраз, и мы должны использовать эти общие культурные ценности для развития отношений в различных сферах", указал посол.

Отношения с Республикой Армения могут развиваться по разным направлениям

В понедельник, 25 апреля, президент Ирана также принял верительные грамоты нового посла Республики Армения в Тегеране Арсена Авагяна, сообщает пресс-служба иранского президента.

Существуют различные направления для расширения давних дружественных отношений между Тегераном и Ереваном, которые основаны на принципах дружбы и добрососедства,

Во время встречи, Раиси указал на твердую политику Ирана в противодействии любой агрессии. "Что сегодня отличает Иран от других стран мира, так это наша принципиальная позиция против агрессии США и стран-гегемонов", подчеркнул президент.

"Исламская Республика Иран всегда поддерживает право на национальный суверенитет и уважение территориальной целостности стран", отметил Раиси.

Новый посол Армении, в свою очередь, подтвердил решимость армянских властей расширять отношения с Ираном по всем направлениям. "Армения готова поднять статус двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства", подчеркнул посол.,

Один из принципов иранской дипломатии — установление отношений с другими странами для обеспечения взаимной выгоды

Президент Раиси в понедельник принял верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла Бурунди в Иране Жерара Бике Баку.

Во время встречи президент отметил, что основой внешней политики Исламской Республики Иран является развитие справедливых отношений с другими странами. "Установление отношений с другими странами для обеспечения взаимной выгоды является одним из принципов дипломатии Ирана", сказал Раиси.

Новый посол Бурунди, в свою очередь, заявил, что его страна заинтересована в укреплении отношений с Ираном на самом высоком уровне.

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