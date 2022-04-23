Раиси подчеркнул необходимость решения усиления террористических нападений на афганский народ

Решительно осудив недавние теракты в Афганистане, Раиси подчеркнул необходимость обеспечения безопасности всех афганцев, особенно их полной безопасности в школах, мечетях и религиозных центрах.

Он также сделал акцент на ответственности афганских лиц за обеспечение безопасности народа и наказание преступников, объявив о готовности Ирана сотрудничать всесторонне с Афганистаном в борьбе с терроризмом и предотвращении таких событий.

В последние дни террористы совершили несколько взрывов в школах, мечетях в разных провинциях Афганистана, включая Кабул, Мазари-Шариф и Кундуз, в результате чего погибли десятки мусульман-шиитов и суннитов, включая женщин и детей.

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