23 апр. 2022 г., 18:41
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Раиси подчеркнул необходимость решения усиления террористических нападений на афганский народ

Раиси подчеркнул необходимость решения усиления террористических нападений на афганский народ

Тегеран, 23 апреля, ИРНА – В связи с предложением взрывов и терактов в мечетях и школах в Афганистане президент Ирана Эбрахим Раиси в послании предупредил усиление террористических нападений на афганский народ.

Решительно осудив недавние теракты в Афганистане, Раиси подчеркнул необходимость обеспечения безопасности всех афганцев, особенно их полной безопасности в школах, мечетях и религиозных центрах.

Он также сделал акцент на ответственности афганских лиц за обеспечение безопасности народа и наказание преступников, объявив о готовности Ирана сотрудничать всесторонне с Афганистаном в борьбе с терроризмом и предотвращении таких событий.

В последние дни террористы совершили несколько взрывов в школах, мечетях в разных провинциях Афганистана, включая Кабул, Мазари-Шариф и Кундуз, в результате чего погибли десятки мусульман-шиитов и суннитов, включая женщин и детей.

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