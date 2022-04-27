27 апр. 2022 г., 12:51
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Раиси поздравил президента ЮАР с Национальным праздником

Раиси поздравил президента ЮАР с Национальным праздником

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил Президента Южной Африки Сирила Рамафосе и народ этой страны с национальным праздником ЮАР.

"Я надеюсь, что под руководством Его Превосходительства правительство и народ Южной Африки будут двигаться вперед в направлении социального и экономического развития, и в то же время мы наблюдаем рост и развитие двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами", говорится в послании Раиси.

"Учитывая приглашение Его Превосходительства посетить Южную Африку с официальным визитом, я надеюсь, что этот визит проложит путь для дальнейшего развития отношений между двумя странами", добавил президент Ирана.

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