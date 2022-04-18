Раиси: ВС Ирана внимательно следят за малейшими действиями Израиля

Армия Исламской Республики Иран начала военный парад в понедельник утром (по местному времени) по случаю Дня Национальной армии в присутствии президента Эбрахима Раиси.

В этот день оперативные подразделения и бронетанковые подразделения Сухопутных войск армии, вертолеты Армейской авиации, истребители Армейских ВВС, боевые машины и батареи Сил противовоздушной обороны, а также мобильные подразделения морской пехоты маршируют перед стендом.

Так, Раиси, выступая с речью, заявил, что у иранской армии есть большие потенциалы и возможности.

Президент также заявил, что мощь иранской армии известна всем и на региональном, и международном уровнях.

По его словам, Армия Ирана пользовалась возможностями санкций и расширила свою военную промышленность и в настоящее время она находится в наилучшем состоянии.

Раиси еще указал на угрозы со стороны Израиля и предупредил лидеров страны. «Если вы намерены нормализировать отношения со странами региона, вы должны знать, что даже малейшие ваши действия и угрозы на скрываются от наших ВС и разведки. При этом в случае любых угроз против нашей нации, целью нашей ВС станет сердце Израиля и не будете в покое», - отметил он.