Ирак сообщил о возможности восстановления политических отношений между Ираном и Саудовской Аравией

«Ирак на основе принципа ведения коллективных диалогов для создания консенсуса и баланса в регионе принял 5-й раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом», отметил пресс-секретарь МИД Ирака.

По его словам, переговоры двух стран прошли в спокойной и позитивной атмосфере.

Он отметил, что Иран и Саудовская Аравия обсудили некоторые досье, включая вопросы по безопасности. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими также присутствовал на переговорах.

Иракский дипломат подчеркнул, что переговоры в целях достижения важных соглашений все еще продолжаются, поэтому есть возможность восстановления политических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

«Такие переговоры способствуют как развитию стабильности и баланса региона, так и безопасности и суверенитету Ирака», отметил аль-Сахаф.

Он заключил, что переговоры между Ираном и Саудовской Аравией также укрепляют роль Багдада в синергии и взаимодействии с другими сторонами и превращают Ирак в платформу для устойчивого диалога.

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