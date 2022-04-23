Состоялся 5-й раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией

В 5-м раунде переговоров между двумя странами в Багдаде, Ирак, был сделан намного лучше прогноз относительно возобновления отношений между двумя странами.

В проведении данного раунда переговоров сыграли роль Ирак и Оман.

Основными темами переговоров при этом стали главные вызовы на пути возобновления отношений Ирана и Саудовской Аравии.

Как сообщается, высокопоставленные чиновники из секретариата Высшего совета национальной безопасности Ирана и саудовской разведывательной службы присутствовали на встречах в качестве представителей двух стран.

Хотя пока не опубликовано никаких подробностей 5-го раунда переговоров, но достигнутые ИРНА сообщения показывают, что позитивная атмосфера переговоров вселила надежду на то, что две страны предпримут шаги по возобновлению отношений.

Прогнозируется, что в связи с появлением позитивной атмосферы на переговорах межу двумя странами, возможна будет встреча глав МИД двух стран в будущем для возобновления отношений.

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