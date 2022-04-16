Иран готов начать бурение на совместном газовом месторождении "Араш"

"В двух точках Персидского залива нет четкой границы, одной из которых является международная нейтральная зона между Саудовской Аравией и Кувейтом. Обе страны также не были заинтересованы в определении четкой границы с 2000 года", отметил Хоссейни в интервью ИРНА, назвав "Араш-Дорра", безусловно, совместным месторождением.

"Иран подал просьбу об определении границы в Высший совет Персидского залива в 1999 году и, согласно решению совета, мы начали бурение на гипотетической границе. Нам удалось доказать, что эта совместное месторождение", подчеркнул он.

По его словам, после начала Ираном бурения, Кувейт выразил готовность к определению границы в этой зоне, но переговоры были без результатны.

"В этой ситуации без пограничной линии добыча на совместном месторождении со стороны любой стороны вызовет спор", пояснил он.

Иран имеет 28 совместных нефтяных и газовых месторождений с соседями, главные из которых: нефтяное месторождение "Западный Карун" и газовое месторождение "Южный Парс".

Ранее, министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил о начале бурения первых скважин на месторождении имени Араш, расположенном в Персидском заливе, в ближайшем будущем.

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