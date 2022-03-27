Иран готов к двусторонним переговорам по месторождению "Араш"

Он отметил, что министерство нефти Ирана провело необходимые исследования по разработке и эксплуатации совместного месторождения «Араш». «Причиной задержки при вводе этого совместного месторождения в эксплуатацию стала решение о делимитации границы с Кувейтом, но уже нет причин для задержки, когда другая сторона в одностороннем порядке разрабатывает месторождение без учета предыдущих переговоров», подчеркнул иранский чиновник.

По его словам, эксплуатация совместных месторождений должна осуществляться комплексно, и это приведет к укреплению экономических отношений между двумя странами.

Асадзаде добавил, что даже когда граница не определена, месторождение можно разрабатывать в полной мере, используя проверенные модели во всем мире.

Прокомментируя новое соглашение между Саудовской Аравией и Кувейтом по поводу совместного газового месторождения "Араш-Дорра", официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу заявил: "Согласно международным правилам, любые действия в области эксплуатации и развития данного месторождения должны осуществляться при координации и сотрудничестве всех трех стран. Поэтому недавнее соглашение между Кувейтом и Саудовской Аравией противоречит действующим процедурам и бывшим переговорам, не влияет на правовой статус месторождения и не одобрено Ираном".