Иран оставляет за собой право на эксплуатацию газового месторождения «Араш»

«Совместное газовое месторождение «Араш-Дорра» принадлежит Ирану, Кувейту и Саудовской Аравии, часть которого расположена в пограничных водах между Ираном и Кувейтом», заявил пресс-секретарь МИД Исламской Республики.

По его словам, согласно международным правилам, любые действия в области эксплуатации и развития данного месторождения должны осуществляться при координации и сотрудничестве всех трех стран. «Поэтому недавнее соглашение между Кувейтом и Саудовской Аравией противоречит действующим процедурам и бывшим переговорам, не влияет на правовой статус месторождения и не одобрено Ираном», подчеркнул Хатибзаде.

«Исламская Республика Иран уже неоднократно объявляла готовность вступить в переговоры с соседними странами, Кувейтом и Саудовской Аравией, о том, как эксплуатировать данное совместное месторождение», отметил Хатибзаде. Дипломат заключил, что Иран также готов продолжать двусторонние переговоры с Кувейтом по определению континентальной делимитации, а также начать трехсторонние переговоры по определению тройной точки на этом месторождении.