13 апр. 2022 г., 21:37
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Глава МИД Ирака: переговоры между Ираном и Саудовской Аравией продолжаются

Глава МИД Ирака: переговоры между Ираном и Саудовской Аравией продолжаются

Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Переговоры между Ираном и Саудовской Аравией продолжаются, но они временно приостановлены, мы надеемся, что следующий раунд переговоров между двумя странами состоится в ближайшее время.

Об этом заявил в среду глава МИД Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"До сих пор переговоры проходили с участием служб безопасности двух стран, но присутствовали представители министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, однако рамки переговоров были между службами безопасности, и мы надеемся, что следующая встреча будет состоится в ближайшее время", рассказал министр иностранных дел Ирака.

Он также сообщил, что в ходе переговоров с иранским коллегой обменялись мнениями о переговорах между Саудовской Аравией и Ираном.

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